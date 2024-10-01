Россиянам предсказали теплый октябрь

Синоптик Вильфанд: в октябре в России не ожидается минусовых погодных аномалий

В южной половине европейской части России, а также на Урале и в Сибири температура в октябре ожидается выше нормы. Об этом «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На остальной территории страны температура ожидается на уровне нормы. Отрицательных аномалий, когда средняя месячная температура оказывается ниже нормы, в России не прогнозируется практически нигде.

Недостаток осадков ожидается в южной половине европейской территории России, на юге Приволжского федерального округа и на юге Уральского федерального округа, а также на юге Красноярского края, в Иркутской области, в Бурятии и на западе Забайкальского края. Избыток дождей прогнозируется на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае и в Амурской области.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве с началом октября вступает в силу бабье лето. Температура воздуха днем 1 октября составит плюс 17-19 градусов, по области ожидается плюс 15-20 градусов.