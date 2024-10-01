В Москве началось бабье лето

Синоптик Леус: 1 октября температура в столице достигнет плюс 19 градусов

В Москве с началом октября вступает в силу бабье лето. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 1 октября, столица попадет под влияние антициклона скандинавского происхождения. Благодаря ему облаков в небе над регионом станет меньше, обойдется без дождей. Солнечные лучи начнут активно прогревать пришедшие к берегам Москвы-реки холодные воздушные массы.

Температура воздуха во вторник днем составит плюс 17-19 градусов, по области ожидается плюс 15-20 градусов. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 751 миллиметров ртутного столба (выше нормы). В среду, 2 октября, ожидается повышение температуры в дневное время до плюс 20-22 градусов. Осадков не ожидается.

В понедельник, 30 сентября, в столице температура понизилась на 7-8 градусов по сравнению с воскресными показателями. Днем в столице температура составила плюс 12-14 градусов.