В Москве резко похолодало

Синоптик Леус: в столице 30 сентября температура понизится на 7-8 градусов

В Москве в понедельник, 30 сентября, температура понизится на 7-8 градусов по сравнению с воскресными показателями. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Днем температура в Москве составит плюс 12-14 градусов, по области — плюс 10-15 градусов. Ожидается северо-восточный ветер скоростью 5-10 метров в секунду, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

По словам синоптика, на столицу надвигается скандинавский антициклон. Он сформирует облачную погоду с редкими прояснениями, при этом вероятность дождей будет невелика.

Во вторник, октября, ожидается погода без осадков, днем в столице плюс 14-16 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям столицы бабье лето, которое с запозданием наступит в октябре.