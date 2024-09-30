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10:29, 30 сентября 2024Экономика

В Москве резко похолодало

Синоптик Леус: в столице 30 сентября температура понизится на 7-8 градусов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве в понедельник, 30 сентября, температура понизится на 7-8 градусов по сравнению с воскресными показателями. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Днем температура в Москве составит плюс 12-14 градусов, по области — плюс 10-15 градусов. Ожидается северо-восточный ветер скоростью 5-10 метров в секунду, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

По словам синоптика, на столицу надвигается скандинавский антициклон. Он сформирует облачную погоду с редкими прояснениями, при этом вероятность дождей будет невелика.

Во вторник, октября, ожидается погода без осадков, днем в столице плюс 14-16 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям столицы бабье лето, которое с запозданием наступит в октябре.

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      Мария Черкасова
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