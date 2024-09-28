Москвичам пообещали бабье лето в октябре

Синоптик Вильфанд: бабье лето в Москве может наступить в октябре

Бабье лето в Москве в «позднеосеннем исполнении» наступит в октябре. Такую погоду жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством «Интерфакс».

По словам синоптика, для начала бабьего лета в Москве должна установиться более прохладная — плюс 15-17 градусов в дневные часы — и солнечная погода. Что касается ближайших дней, то Вильфанд спрогнозировал понижение температуры в понедельник из-за уходящего на восток антициклона и поступающих в связи с этим с севера воздушных масс — до 15 градусов днем и семи-девяти градусов ночью. При этом он отметил, что данные показатели все равно будут превышать климатическую норму на два-три градуса. Между тем во вторник, 1 октября, в Москву и Подмосковье вновь вернется летнее тепло — столбики термометров до четверга включительно будут показывать от 17 до 22 градусов. Температура в те дни будет на пять-шесть градусов превышать норму, уточнил специалист.

«В пятницу начинаются изменения в циркуляции: ночью уже плюс два — плюс 3, а днем плюс 11 — плюс 16. Облачно и небольшие дожди. Условий для сильных дождей нет, но небольшие дожди прогнозируются», — заключил Вильфанд.

Ранее в сентябре синоптик Татьяна Позднякова заявила, что бабьего лета в Москве в этом году не будет.