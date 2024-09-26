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15:35, 26 сентября 2024Экономика

Москвичам посоветовали не ждать бабьего лета

Синоптик Позднякова: в Москве не будет бабьего лета

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В текущем году в Москву не придет бабье лето. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передает Агентство городских новостей «Москва».

«Про бабье лето уже можете забыть, потому что мы живем в астрономической осени. После дня осеннего солнцестояния про бабье лето не говорят. Мы с вами пережили почти весь сентябрь в состоянии лета, так как погода была летняя», — объяснила синоптик. Она подчеркнула, что небольшое потепление возможно, однако его нельзя будет назвать бабьим летом.

Позднякова отметила, что в октябре погода вернутся к климатической норме. В понедельник, 30 сентября, ожидается резкое понижение температуры. Днем в начале октября столбики термометров в Москве будут держаться на уровне 15 градусов тепла, а ночью — семи градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что включать отопление в Москве еще рано. По его словам, отопительный сезон начинается, когда среднесуточные температуры перестанут подниматься выше восьми градусов в течение пяти дней.

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      Александра Качан
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