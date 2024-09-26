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11:35, 26 сентября 2024Экономика

Москвичам рассказали о начале отопительного сезона

Синоптик Вильфанд: говорить о начале отопительного сезона в Москве пока рано

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Говорить о начале отопительного сезона в Москве пока рано, погода еще не стала достаточно прохладной. Об этом рассказал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

Синоптик уточнил, что обычно отопление в Москве включают, когда воздух не прогревается в среднем выше 8 градусов тепла в течение пяти суток. Однако пока что такие показатели не прогнозируются ни в конце сентября, ни в начале октября.

Поэтому, по словам Вильфанда, включать отопление в квартирах москвичей пока рано. «Конечно, постепенно температура будет понижаться в начале октября, но все равно она для октябрьской погоды будет теплая. Раньше, в конце прошлого века, отопительный период начинался с конца сентября, с третьей декады сентября, температура была 8 градусов. Но пока все хорошо», — отметил метеоролог.

Ранее жителей Москвы предупредили о приходе осенней погоды. В пятницу, 27 сентября, после достаточно долгого перерыва в столичный регион вернутся дожди и прохлада.

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      Нина Ташевская
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