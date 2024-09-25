Москвичей предупредили о похолодании и дождях

Синоптик Шувалов: к концу недели в Москву придет осенняя погода с дождями

К концу недели в Москву и область придет осенняя погода с дождями. О похолодании и осадках предупредил жителей столичного региона глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«В самом конце недели нас ждет хорошее и правильное изменение погоды. В пятницу после достаточно долгого перерыва в Подмосковье вернутся дожди. Дожди ожидаются и в пятницу, и в субботу, но они не будут повсеместными и на целый день. Это будут скорее кратковременные дожди», — рассказал синоптик.

В субботу, 28 сентября, ожидается достаточно теплая погода — воздух прогреется до плюс 21-23 градусов Цельсия. В воскресенье придет холодный атмосферный фронт, ветер сменится на западный, и столбики термометров опустятся до плюс 16-18 градусов, спрогнозировал метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал москвичам аномальную погоду. Со среды, 25 сентября, по воскресенье, 29 сентября, в Москве прогнозируется температура выше нормы на 6-8 градусов, уточник синоптик.