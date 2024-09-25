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08:47, 25 сентября 2024Экономика

Москвичам предсказали аномальную погоду

Синоптик Вильфанд: в Москве в выходные прогнозируется температура выше нормы

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Со среды, 25 сентября, по воскресенье, 29 сентября, в Москве прогнозируется температура выше нормы на 6-8 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жителям столицы в эти дни в дневные часы стоит ожидать температуры на уровне плюс 18-23 градусов тепла. Температурную норму для сентября синоптик сравнил с нормой для апреля, отметив, что в столице при этом «погода летняя стоит». Теплее всего будет в выходные, 28 и 29 сентября, когда столбики термометров поднимутся выше нормы на 8-9 градусов.

Ранее Роман Вильфанд назвал лето 2024 года самым жарким в Северном полушарии за всю историю наблюдений. Что касается России, то минувшее лето вошло в тройку самых жарких в стране. Оно с точностью до одной десятой градуса делит первую, вторую и третью строчки с сезонами 2016-го и 2021-го.

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