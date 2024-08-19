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08:32, 20 августа 2024Экономика

Эксперт предупредил о вреде солнца для мебели и отделки жилья

Эксперт Чихринова: солнечный свет вредит мебели и отделке жилья

Фото: Viktor Chernov / Global Look Press

Солнечный свет вредит мебели и отделке жилья, предупредила россиян эксперт «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова. Соответствующий комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалист пояснила, что ультрафиолетовое излучение разрушает молекулярные связи в красящих пигментах, из-за чего краска и обои выцветают. Особенно к нему восприимчивы зеленый, синий, красный и другие яркие цвета. Негативное влияние солнечный свет оказывает и на древесину — в зависимости от породы она постепенно выцветает или желтеет. Под воздействием солнечного тепла она расширяется и сжимается, а из-за колебаний температуры — покрывается трещинами и меняет форму. Наконец, ультрафиолетовые лучи способны разрушать молекулярные связи в полимерах, которые содержатся в обойных клеях, и постепенно приводить к отслойке обоев.

Что касается вредного воздействия солнца на внешнюю отделку, то виниловые панели от УФ-лучей утрачивают свою яркость и блеск, некачественный сайдинг может потрескаться, а кровельные материалы, например, битумная черепица — раз. Под этим же влиянием герметики и уплотнители теряют эластичность и перестают отводить влагу и задерживать тепло, что плохо сказывается на энергоэффективности дома. Солнечный свет со временем может разрушать и кровельные материалы, например, битумную черепицу. Наконец, под его воздействием на лаке или краске, которым покрыт дом, со временем появляются трещины — как и на кирпичном доме, покрытом штукатуркой. В последнем случае, если проигнорировать их возникновение, из-за проникновения влаги большая часть штукатурки может отслоиться.

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Для защиты мебели, обоев, ткани и краски от негативного влияния ультрафиолетовых лучей Чихирова порекомендовала установить окна, блокирующие их, или наклеить пленки, которые обладают таким же свойством. Помимо этого, она посоветовала использовать лаки и краски с УФ-фильтрами, чтобы продлить срок службы отделочных материалов и мебели, а также остановить выбор на плотных шторах и занавесках либо рулонных шторах и жалюзи, которые не пропускают лишний свет в помещения.

Днем ранее россиянам назвали запрещенные материалы для отделки дома с питомцами.

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      Полина Кислицына
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