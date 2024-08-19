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08:52, 19 августа 2024Экономика

Россиянам назвали запрещенные материалы отделки для дома с питомцами

Эксперт Чихринова: в квартирах с кошками и собаками нельзя стелить ковролин

Фото: Southworks / Shutterstock / Fotodom

Владельцам кошек и собак нельзя стелить дома ковролин и использовать в отделке натуральное дерево. Запрещенные материалы для обустройства жилья с питомцами назвала россиянам эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Дерево будет легко царапаться когтями и впитывать мочу животных, распространяя неприятный запах. У ковролина, помимо этих недостатков, есть риск задерживать на поверхности грязь с лап и много шерсти. Среди уязвимых материалов для мебели специалистка перечислила натуральную кожу и рогожку — о такую обивку кошки больше всего любят точить когти.

Чихринова посоветовала использовать для отделки помещений с домашними питомцами ламинат, кварц-винил и плитку — они более устойчивы к появлению царапин и не накапливают шерсть. Также можно выбирать панели из ПВХ или МДФ — они имитируют разные текстуры и цвета, легко моются и не теряют презентабельный внешний вид. Мебель лучше всего обивать микрофиброй, микровелюром, эко-кожей, криптоном, плотным вельветом или флоком — на таких материалах почти не образуются зацепки.

Ранее россияне признались в нежелании делать ремонт. Большинство опрошенных (66 процентов) заявили, что заселяются в квартиры сразу после приобретения жилья.

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      Нина Ташевская
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