Россиянам назвали запрещенные материалы отделки для дома с питомцами

Эксперт Чихринова: в квартирах с кошками и собаками нельзя стелить ковролин

Владельцам кошек и собак нельзя стелить дома ковролин и использовать в отделке натуральное дерево. Запрещенные материалы для обустройства жилья с питомцами назвала россиянам эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Дерево будет легко царапаться когтями и впитывать мочу животных, распространяя неприятный запах. У ковролина, помимо этих недостатков, есть риск задерживать на поверхности грязь с лап и много шерсти. Среди уязвимых материалов для мебели специалистка перечислила натуральную кожу и рогожку — о такую обивку кошки больше всего любят точить когти.

Чихринова посоветовала использовать для отделки помещений с домашними питомцами ламинат, кварц-винил и плитку — они более устойчивы к появлению царапин и не накапливают шерсть. Также можно выбирать панели из ПВХ или МДФ — они имитируют разные текстуры и цвета, легко моются и не теряют презентабельный внешний вид. Мебель лучше всего обивать микрофиброй, микровелюром, эко-кожей, криптоном, плотным вельветом или флоком — на таких материалах почти не образуются зацепки.

Ранее россияне признались в нежелании делать ремонт. Большинство опрошенных (66 процентов) заявили, что заселяются в квартиры сразу после приобретения жилья.