Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:02, 13 мая 2026Мир

В Польше обнаружили дрон неизвестного происхождения

Военная жандармерия Польши обнаружила неизвестный дрон на границе с Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Monika Gruszewicz / Shutterstock / Fotodom

В Польше обнаружила дрон неизвестного происхождения на границе с Украиной. Об этом сообщил официальный представитель Военной жандармерии Дариуш Роскош, его цитирует РИА Новости.

«Отдел Военной жандармерии в Жешуве под надзором районного прокурора Жешува выясняет подробности обнаружения дрона в лесу вблизи населенного пункта Бахув Подкарпатского», — заявил представитель ведомства.

По словам Роскоша, компоненты беспилотника, по всей вероятности, были распечатаны на 3D-принтере.

В ночь с 6 на 7 мая на нефтебазе в городе Резекне на востоке Латвии разбился неизвестный беспилотник. Кроме того, на территории республики упал как минимум еще один дрон. Его обломки до сих пор не обнаружены.

В феврале неизвестный дрон упал на территорию воинской части в Польше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хуже момента просто не придумать». Коррупционный скандал назвали настоящей катастрофой для Зеленского

    Дочь Гвинет Пэлтроу в купальнике снялась для рекламы

    Глава самой дорогой компании мира отправился с Трампом в Китай

    Жителей Московской области предупредили об опасности

    Россиянка в суде добилась признания живого бывшего мужа мертвым с одной целью

    Режиссера «Властелина колец» наградили за выдающийся вклад в кино

    Назван простой способ замедлить биологическое старение

    Педофил рассказал о желании смыть кровью вину за смерть российского мальчика

    Стало известно о попытке давления на Зеленского через дело Ермака

    В Польше обнаружили дрон неизвестного происхождения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok