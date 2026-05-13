В Польше обнаружили дрон неизвестного происхождения

Военная жандармерия Польши обнаружила неизвестный дрон на границе с Украиной

В Польше обнаружила дрон неизвестного происхождения на границе с Украиной. Об этом сообщил официальный представитель Военной жандармерии Дариуш Роскош, его цитирует РИА Новости.

«Отдел Военной жандармерии в Жешуве под надзором районного прокурора Жешува выясняет подробности обнаружения дрона в лесу вблизи населенного пункта Бахув Подкарпатского», — заявил представитель ведомства.

По словам Роскоша, компоненты беспилотника, по всей вероятности, были распечатаны на 3D-принтере.

В ночь с 6 на 7 мая на нефтебазе в городе Резекне на востоке Латвии разбился неизвестный беспилотник. Кроме того, на территории республики упал как минимум еще один дрон. Его обломки до сих пор не обнаружены.

В феврале неизвестный дрон упал на территорию воинской части в Польше.