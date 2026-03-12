В ООН отреагировали на использование Израилем фосфора в Ливане

УВКПЧ ООН: Использование Израилем фосфора в Ливане нарушает международное право

Применение Израилем боеприпасов с белым фосфором в Ливане может нарушать нормы международного гуманитарного права. Об этом заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Китан, передает РИА Новости.

«Боеприпасы с белым фосфором, используемые в районах с высокой концентрацией гражданского населения, могут нарушать запрет на оружие неизбирательного действия», — сказал аль-Китан. Он подчеркнул, что такая практика вызывает серьезные опасения относительно соответствия праву и причинения долгосрочного вреда мирным жителям и сельскохозяйственным угодьям.

Ранее ливанский источник сообщил агентству об ударах израильской авиации с применением фосфорных снарядов. А 10 марта правозащитная организация Human Rights Watch подтвердила, что израильские военные использовали такие боеприпасы 3 марта 2026 года в городе Йомор на юге Ливана, сбросив их над жилыми домами.

Накануне сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о масштабных волнах авиаударов одновременно по Ливану и Ирану. До этого израильский министр обороны Исраэль Кац отметил, что у операции против Ирана нет ограничений по времени. По его словам, операция не прекратится до достижения США и Израилем поставленных целей.

8 марта израильские военные атаковали гостиницу Ramada в центре Бейрута, Ливан. Обстрелу подвергся лишь один номер, в котором якобы находились командиры ливанского подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По меньшей мере четыре человека не выжили.