Армия Израиля начала масштабные авиаудары одновременно по Ливану и Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о масштабных волнах авиаударов одновременно по Ливану и Ирану. Об этом говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

«ЦАХАЛ начал широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре иранского террористического режима по всей территории Ирана. Одновременно ЦАХАЛ начал наносить удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте», — сообщили в Армии обороны Израиля.

Ранее израильский министр обороны Исраэль Кац отметил, что у операции против Ирана нет ограничений по времени. По его словам, операция не прекратится до достижения США и Израилем поставленных целей.