Израиль атаковал гостиницу в центре Бейрута

Reuters: Израиль обстрелял гостиницу в центре Бейрута

Израильские военные атаковали гостиницу Ramada в центре Бейрута, Ливан. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает Reuters.

По данным агентства, обстрелу подвергся лишь один номер, в котором якобы находились командиры ливанского подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По меньшей мере четыре человека не выжили.

Ранее сообщалось, что застрявшие в Иране российские туристы потеряли связь с близкими из-за отключения интернета и хакеров израильской разведки «Моссад». Известно, что соотечественники не могут связаться с находящимися в Иране родными уже несколько дней.