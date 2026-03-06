Реклама

16:50, 6 марта 2026Путешествия

Застрявшие в Иране россияне потеряли связь с близкими

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Застрявшие в Иране российские туристы потеряли связь с близкими из-за отключения интернета и хакеров израильской разведки «Моссад». Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Известно, что соотечественники не могут связаться с находящимися в Иране родными уже несколько дней. При этом, по некоторым данным, интернета в государстве нет около недели. По словам россиян, в стране не работают международные мессенджеры, в том числе и Telegram. Есть местное приложение «Бале», однако на него недавно была совершена масштабная хакерская атака со стороны «Моссада» — при открытии вместо привычного интерфейса на экране горит надпись updating («обновляется»), уточнили они.

Члены семей находящихся в Исламской Республике россиян также рассказали, что связываются с иранцами из других стран и просят их позвонить туристам на телефоны с местными сим-картами.

Ранее президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам организовать вывоз застрявших в странах Ближнего Востока россиян. Так, 4 марта самолет Ил-76 МЧС РФ доставил на родину соотечественников, эвакуированных из Ирана через Азербайджан.

