Путин поручил организовать вывоз туристов из стран Ближнего Востока

Путин поручил МЧС и МИД организовать вывоз россиян из стран Ближнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил МЧС и МИД организовать вывоз застрявших в странах Ближнего Востока россиян. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, его слова приводит ТАСС.

«По поводу вывоза туристов наших из стран Ближнего Востока, как здесь дела обстоят? Я соответствующие команды раздал уже МЧС, МИД», — сказал глава государства.

Ранее Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию. В МЭР также подчеркнули, что компании должны информировать клиентов об актуальной обстановке в странах, куда планируются поездки.