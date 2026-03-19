Раскрыта реакция Китая на перенос встречи Трампа и Си Цзиньпина

10:20, 19 марта 2026Мир

WSJ: Китай разочарован решением Трампа перенести встречу с Си Цзиньпином
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Китай разочарован решением президента США Дональда Трампа перенести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, решение о переносе саммита из-за операции США против Ирана встретило в Китае смешанную реакцию: от «тихого раздражения» до публичной критики. Бывший высокопоставленный американский дипломат и вице-президент Института политических исследований Азиатского общества Дэнни Рассел отметил, что Пекин расценил «внезапную, отложенную в последнюю минуту отмену как неуважение».

«На данный момент разочарование ощутимо», — утверждается в публикации.

Ранее Трамп заявлял, что намерен посетить Китай в апреле 2026 года. Однако позднее он попросил китайскую сторону отложить встречу с Си Цзиньпином на фоне войны США и Ирана.

