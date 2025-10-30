Трамп анонсировал поездку в Китай

Трамп заявил, что посетит Китай в апреле

Президент США Дональд Трамп заявил, что совершит официальный визит в Китай в апреле. Об этом американский лидер рассказал журналистам после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на борту самолета Air Force One, сообщает The New York Times (NYT).

«В апреле я отправлюсь в Китай», — сказал он.

По словам главы Белого дома, после этого Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты Америки.

Ранее стало известно, что переговоры Си Цзиньпина и Трампа завершились. Встреча лидеров состоялась в южнокорейском Пусане и продлилась 1 час 40 минут. Лидеры не сделали совместного заявления.