Переговоры Си Цзиньпина и Трампа завершились

Переговоры Си Цзиньпина и Трампа в Пусане завершились

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа завершились. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.

Встреча лидеров состоялась 30 октября в южнокорейском Пусане и продлилась 1 час 40 минут.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп не сделали совместного заявления.

Ранее сообщалось, что Трамп, приветствуя китайского коллегу, заявил, что Пекин и Вашингтон уже достигли согласия по многим вопросам и продолжат эту работу в ходе саммита. Он назвал Си Цзиньпина «великим лидером великой страны» и выразил уверенность в том, что у стран «будут замечательные отношения на долгое время». В свою очередь, Си Цзиньпин отметил, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий.