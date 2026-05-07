15:33, 7 мая 2026Экономика

Снижение цен на нефть объяснили

Аналитик Шнейдерман: Нефтяной рынок отреагировал на решение ОАЭ выйти из ОПЕК
Вячеслав Агапов

Фото: Eli Hartman / Reuters

Нефтяной рынок отреагировал на решение ОАЭ выйти из ОПЕК снижением цен на сырье. Так объяснил падение цен руководитель департамента поддержки клиентов и продаж дилера «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, его слова приводит RT.

6 мая мировые цены на нефть впервые за последние недели упали ниже 100 долларов за баррель марки Brent. Показатель, который стабильно рос на прошлой неделе на фоне ужесточения риторики США и Ирана, просел на 10 процентов, падая в моменте до 96,75 доллара.

По мнению аналитика, колебания цен связаны с фиксацией прибыли после резкого роста, а также с реакцией рынка на новости вокруг ОАЭ.

«Несмотря на локальную коррекцию, котировки по-прежнему остаются на высоких уровнях. Ключевым фактором для рынка остается ситуация вокруг Ормузского пролива: пока риски для судоходства и поставок нефти из региона сохраняются, премия за геополитическую напряженность продолжит удерживать цены вблизи текущих отметок», — поделился он.

Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026
ОАЭ объявили о скором выходе из ОПЕК. Как это скажется на ценах на нефть и при чем тут Трамп?
28 апреля 2026

Власти ОАЭ решили покинуть организацию стран-экспортеров нефти с 1 мая. Срочный выход из ОПЕК, а также альянса ОПЕК+ объяснили необходимостью большей гибкости в период, когда «стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня».

«Инвесторы опасаются, что это может ослабить дисциплину внутри альянса и, возможно, увеличить предложение нефти на рынке. Однако пока говорить о полноценном развороте тренда по ценам преждевременно», — предположил Шнейдерман.

В краткосрочной перспективе стоимость эталонной североморской нефти будет колебаться в пределах уровней 95-110 долларов за баррель, допустил он. Однако при дальнейшем обострении ситуации на Ближнем Востоке и усилении рисков для экспорта через Ормузский пролив котировки могут вновь перейти к росту.

