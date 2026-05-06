Мировые цены на нефть упали

Нефть марки Brent стала стоить дешевле $100 за баррель

Мировые цены на нефть впервые за последние недели упали ниже 100 долларов за баррель марки Brent на фоне ожидания соглашения между властями США и Ирана. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Показатель, который стабильно рос на прошлой неделе на фоне ужесточения риторики сторон, после обострения в начале этой просел 6 мая на 10 процентов, падая в моменте до 96,75 доллара.

Переговорщики из США считают, что приближаются к согласованию с Ираном короткого меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта и определены рамки для более детальных переговоров по ядерной проблеме. Об этом пишет Axios, уточняя, что от Тегерана еще ждут ответы по ряду ключевых пунктов. О том, что такой одностраничный документ готов, сообщает и Reuters.

Тем не менее, ситуация на сырьевых рынках, меняющаяся из-за сообщений СМИ, остается крайне нестабильной. К моменту написания материала нефть отскочила выше 102 долларов за баррель, все равно снижаясь в рамках торгового дня почти на 7 процентов. Президент США Дональд Трамп тем временем грозит Ирану более жесткими атаками в случае, если в стране не согласятся на условия сделки.