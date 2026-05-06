Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:54, 6 мая 2026Экономика

Мировые цены на нефть упали

Нефть марки Brent стала стоить дешевле $100 за баррель
Дмитрий Воронин

Фото: Eli Hartman / Reuters

Мировые цены на нефть впервые за последние недели упали ниже 100 долларов за баррель марки Brent на фоне ожидания соглашения между властями США и Ирана. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Показатель, который стабильно рос на прошлой неделе на фоне ужесточения риторики сторон, после обострения в начале этой просел 6 мая на 10 процентов, падая в моменте до 96,75 доллара.

Переговорщики из США считают, что приближаются к согласованию с Ираном короткого меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта и определены рамки для более детальных переговоров по ядерной проблеме. Об этом пишет Axios, уточняя, что от Тегерана еще ждут ответы по ряду ключевых пунктов. О том, что такой одностраничный документ готов, сообщает и Reuters.

Тем не менее, ситуация на сырьевых рынках, меняющаяся из-за сообщений СМИ, остается крайне нестабильной. К моменту написания материала нефть отскочила выше 102 долларов за баррель, все равно снижаясь в рамках торгового дня почти на 7 процентов. Президент США Дональд Трамп тем временем грозит Ирану более жесткими атаками в случае, если в стране не согласятся на условия сделки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обнаружении объявленных пропавшими без вести российских офицеров

    В Британии указали на позитивный сигнал в сближении США и Ирана

    Мерц похвастался способностью открыто не соглашаться с Трампом

    В России объяснили позицию Зеленского по прекращению огня

    Мошенники нацелились на родственников пропавших участников СВО

    Россиянам назвали самое выгодное для покупки машины время

    Турист попал под катер во время подводной охоты и не выжил

    В России ответили на обвинения Киева о срыве перемирия

    Названа возможная причина приостановки операции США в Ормузе

    Принц Гарри растратил большую часть наследства матери и королевы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok