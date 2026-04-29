12:03, 29 апреля 2026Экономика

Выход ОАЭ из ОПЕК не остановил рост мировых цен на нефть

Стоимость нефти впервые за месяц превысила $115 за баррель марки Brent
Дмитрий Воронин

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Мировые цены на нефть третий день подряд растут значительными темпами на фоне зашедших в тупик переговоров США и Ирана. Баррель марки Brent подорожал 29 апреля до максимума за месяц, впервые с 30 марта поднявшись выше 115 долларов. К моменту написания материала его стоимость росла на 3,6 процента, до 115,27 доллара.

Таким образом, вчерашнее заявление ОАЭ о выходе из организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которое, как ожидается, должно подтолкнуть цены вниз, пока даже не остановило их рост.

За три дня углеводороды уже подорожали примерно на 10 процентов, что подтверждает оценку представителя нефтяного брокера PVM Oil Associates Тамаша Варги, который ранее отметил, что «цены сейчас могут двигаться ​только в одном направлении».

