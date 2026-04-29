Выход ОАЭ из ОПЕК не остановил рост мировых цен на нефть

Стоимость нефти впервые за месяц превысила $115 за баррель марки Brent

Мировые цены на нефть третий день подряд растут значительными темпами на фоне зашедших в тупик переговоров США и Ирана. Баррель марки Brent подорожал 29 апреля до максимума за месяц, впервые с 30 марта поднявшись выше 115 долларов. К моменту написания материала его стоимость росла на 3,6 процента, до 115,27 доллара.

Таким образом, вчерашнее заявление ОАЭ о выходе из организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которое, как ожидается, должно подтолкнуть цены вниз, пока даже не остановило их рост.

За три дня углеводороды уже подорожали примерно на 10 процентов, что подтверждает оценку представителя нефтяного брокера PVM Oil Associates Тамаша Варги, который ранее отметил, что «цены сейчас могут двигаться ​только в одном направлении».