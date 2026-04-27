Нефть подорожала из-за неопределенности по поводу переговоров США и Ирана

Нефть подорожала до максимума с начала апреля

На фоне неопределенности по поводу переговоров США и Ирана, усилившейся после отказа американского президента Дональда Трампа отправить своих посланников в столицу Пакистана, нефть подорожала до максимума с начала апреля. Баррель марки Brent вырос в цене на 3,66 процента, до 109,18 доллара. Об этом свидетельствуют данные торгов.

«Мирные переговоры между США ‌и Ираном застопорились — блокада Ормузского пролива продолжается, и мировые поставки черного золота по-прежнему ограничены», — пишет Reuters.

По словам представителя нефтяного брокера PVM Oil Associates Тамаша Варги, на фоне продолжающихся перебоев с поставками с Ближнего Востока ежедневно 10-13 миллионов баррелей нефти не поступают ​на международный рынок, ​что усугубляет и ‌без того непростую ситуацию. «Следовательно, цены сейчас могут двигаться ​только в одном направлении», — резюмировал эксперт.

Тем временем банк Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть на четвертый квартал с 80 до 90 долларов за баррель, хотя в начале марта речь шла о 66 долларах. В худшем сценарии, если поставки возобновятся только в середине лета, средняя цена может, по мнению аналитиков банка, подскочить до 120 долларов.