Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:47, 6 мая 2026Мир

Трамп поставил Ирану жесткий ультиматум

Трамп: Если Иран не пойдет на сделку, то США начнут сильные бомбардировки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

США начнут атаковать Иран сильнее, чем это было ранее, если Тегеран не согласится на условия сделки об урегулировании конфликта. С таким ультиматумом выступил американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте Truth Social.

«Если предположить, что Иран согласится выполнить достигнутые договоренности, что, возможно, является большим предположением, то уже легендарная [военная операция] "Эпическая ярость" закончится (...). Если же они не согласятся, то начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут гораздо более масштабными и интенсивными, чем раньше», — пригрозил президент США.

Также Трамп добавил, что если Тегеран пойдет на сделку с Вашингтоном, то американская блокада Ормузского пролива будет снята, и морской путь будет открытым для всех, включая саму Исламскую Республику.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом уверен в наступлении «самого близкого момента» для заключения соглашения с Ираном об окончании боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о подготовке Зеленским плана на 9 Мая

    Африканец напал на российских полицейских и исполнил свою мечту

    Названы самые стильные мужчины Met Gala 2026

    В Латвии потушили единственный в Прибалтике Вечный огонь

    Россиянам предложили туры в Северную Корею в преддверии Дня Победы

    Стали известны цели ударов по Харькову

    Появились подробности удара ВСУ по Крыму перед объявленным Зеленским перемирием

    Иран выступил с обещанием по Ормузскому проливу

    Страна ЕС попросила защиты от США

    Дачников предупредили об ошибке при обработке участка от вредителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok