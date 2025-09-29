В «Газпроме» заявили о резком росте поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Поставки газа в КНР по «Силе Сибири» выросли в первом полугодии на 28,9 процента. О резком увеличении показателя ТАСС сообщает со ссылкой на данные «Газпрома».

Ранее в компании оценивали рост поставок за восемь месяцев 2025 года в 28,3 процента. Также там фиксировали суточные рекорды поставок газа в Китай.

Сейчас в «Газпроме» заявили об увеличении добычи газа в январе-июне на 0,64 процента, до 209,5 миллиарда кубометров. Продажи холдинга при этом сократились на 0,9 процента, до 185 миллиардов кубометров.

В начале сентября «Газпром» и китайская CNPC договорились о наращивании поставок по «Силе Сибири» с 38 миллиардов кубометров до 44 миллиардов. Помимо этого, стороны подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», срок действия которого, по словам главы российской компании Алексея Миллера, составляет 30 лет.