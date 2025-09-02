Экономика
09:05, 2 сентября 2025Экономика

Стоимость акций «Газпрома» изменилась на фоне договоренностей с Китаем

Акции «Газпрома» подорожали 2 сентября на 1,11 %
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Акции ПАО «Газпром» на фоне заключения договоренностей с Китаем, о которых стало известно во вторник, 2 сентября, на максимуме дорожали на 1,11 процента, до 136,41 рубля за штуку. К моменту написания материала их стоимость скорректировалась, прибавляя 0,48 процента, до 135,56 рубля. Об изменении цен бумаг свидетельствуют данные торгов.

Стороны подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», срок действия которого, по словам главы российской компании Алексея Миллера, составляет 30 лет. Он не уточнил, в какой валюте будут оплачиваться поставки и не стал говорить о цене, пообещав, что коммерческие вопросы будут освещены отдельно.

Также «Газпром» и китайская CNPC договорились о наращивании поставок по «Силе Сибири» с 38 миллиардов кубометров до 44 миллиардов и об увеличении поставок газа по проекту «Дальневосточный маршрут» с 10 до 12 миллиардов кубометров.

