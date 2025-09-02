Экономика
08:06, 2 сентября 2025Экономика

«Газпром» увеличит объемы поставок газа Китаю

Миллер: «Газпром» и CNPC договорились об увеличении поставок газа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о подписании соглашения с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) об увеличении поставок газа по проекту «Дальневосточный маршрут» с 10 до 12 миллиардов кубометров. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце августа помощник главы государства Юрий Ушаков указывал, что «Газпром» и CNPC подпишут документы в ходе предстоящих 2 сентября переговоров в Пекине, запланированных в рамках визита Владимира Путина в КНР.

Тогда он напоминал, что в 2027 году планируется запуск дальневосточного газового маршрута, использование которого увеличит поставки газа Китаю.

Помимо увеличения предполагаемой мощности поставок с Дальнего Востока, «Газпром» и CNPC договорились о наращивании поставок по «Силе Сибири» с 38 миллиардов кубометров до 44 миллиардов, а также подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2».

