17:50, 29 августа 2025Экономика

В Кремле анонсировали подписание «Газпромом» важных соглашений в Китае

Ушаков: «Газпром» и CNPC подпишут важные соглашения в ходе визита Путина в Китай
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Газпром» и Китайская национальная газовая корпорация (CNPC) подпишут важные соглашения в ходе предстоящих 2 сентября переговоров в Пекине, запланированных в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, которого цитирует ТАСС.

Речь идет о трех ключевых документах, подготовленных к подписанию по линии «Газпрома», анонсировали в Кремле, не сообщив о них деталей.

Ушаков напомнил, что в 2027 году планируется запуск «дальневосточного» газового маршрута, использование которого увеличит поставки по газопроводу «Сила Сибири» еще на 10 миллиардов кубометров газа в год. Обсуждаются, по его словам, и другие масштабные инициативы.

29 августа стало известно, что по итогам восьми месяцев суммарные объемы поставок российского природного газа в Китай увеличились на 28,3 процента. Заявивший об этом председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер не привел конкретных цифр, заверив, что поставки ведутся «в соответствии с контрактными обязательствами, и даже больше».

