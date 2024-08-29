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18:10, 29 августа 2024Экономика

Глава «Газпрома» рассказал о росте поставок в Китай

«Газпром» за восемь месяцев 2024 года увеличил поставки газа в Китай на 37 %
Алексей Миллер

Алексей Миллер. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Газпром» за восемь месяцев 2024 года увеличил поставки газа в Китай на 37 процентов к аналогичному периоду 2023-го, рассказал глава российской компании Алексей Миллер, которого цитирует ТАСС. Таким образом, по сравнению с данными за январь-июнь, когда показатель составил 35 процентов, зафиксировано небольшое ускорение темпов его роста.

По словам руководителя энергохолдинга, в текущем году суточные рекорды поставок обновлялись уже семь раз, а в конце января 2027-го газ в КНР пойдет и по «дальневосточному» маршруту, строительство которого ведется строго по графику. Ранее отмечалось, что использование его увеличит поставки по газопроводу «Сила Сибири» еще на 10 миллиардов кубометров газа в год.

Миллер уточнил, что «Сила Сибири» будет выведена на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров газа уже в 2025 году.

Запущенный в конце 2019-го газопровод протяженностью более трех тысяч километров является совместным проектом «Газпрома» и CNPC, предназначенным для поставок газа из Якутии и Иркутской области на российский Дальний Восток и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, указывается в материалах российской компании.

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