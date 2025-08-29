Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:59, 29 августа 2025Экономика

Поставки российского газа в Китай резко выросли

«Газпром»: Поставки природного газа из РФ в КНР выросли на 28,3 процента
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: China Stringer / Reuters

По итогам первых восьми месяцев 2025 года суммарные объемы поставок российского природного газа в Китай увеличились на 28,3 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщается в Telegram-канале энергохолдинга «Газпром».

Конкретный объем поставленного в Китай газа в компании уточнять не стали, заверив, что экспорт осуществляется в соответствии с контрактными обязательствами, «и даже больше». Это свидетельствует о «стабильной и надежной» работе на внешних рынках, резюмировали в холдинге.

Несмотря на заметное увеличение поставок газа, Китай в обозримом будущем вряд ли сможет компенсировать России почти полную потерю европейского энергетического рынка, сходятся во мнении эксперты. Нынешние поставки топлива из РФ в КНР осуществляются по трубопроводу «Сила Сибири», ежегодная пропускная способность которого оценивается в 38 миллиардов кубометров. Дальневосточный маршрут, который должны ввести в строй в начале 2027 года, даст еще порядка 10 миллиардов.

Материалы по теме:
Китай начал тратить миллиарды долларов на экологию. Что заставило страну стать лидером в борьбе с изменением климата?
Китай начал тратить миллиарды долларов на экологию.Что заставило страну стать лидером в борьбе с изменением климата?
18 апреля 2024
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Но даже после этого максимальные объемы экспорта российского газа в Китай не превысят 50 миллиардов кубометров в год. Для сравнения, в досанкционном 2021-м суммарные поставки топлива (включая сжиженный природный газ) из РФ в европейские страны оценивались в 155 миллиардов кубометров. Таким образом, на горизонте ближайших нескольких лет КНР в лучшем случае сможет покрыть менее трети от газового экспорта России в Европу.

Переговоры же по реализации главного для РФ энергопроекта — трубопровода «Сила Сибири-2» — до сих пор находятся в подвешенном состоянии. Как утверждала газета Financial Times, ключевые разногласия сторон заключаются в стремлении китайской стороны получать топливо по внутрироссийским ценам. Кроме того, КНР не нуждается в столь больших объемах (пропускная способность «СС-2» — 50 миллиардов кубометров в год), так как у Пекина есть ряд альтернативных поставщиков, преимущественно из Центральноазиатского региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД оценили отношения с дружественной страной после заявлений ее лидера о Киеве и Баку

    Врач предупредила о вреде богатых белком продуктов

    Лабубу экс-первой ракетки мира взорвала интернет

    Популярного американского рэпера заметили на свидании с российской блогершей

    Турист искупался в 263-летнем фонтане в центре Рима, попал на видео и прослыл идиотом

    Захарова указала на противоречия в риторике Запада

    «Высокоточка» рассказала о межконтинентальной ракете «Гном»

    Вывозивший жителей Суджи боец рассказал о притворявшихся российскими военными солдатах ВСУ

    Зеленский открыл военное кладбище под Киевом

    Мухаммад стало самым популярным именем младенцев в названном этноанклавом регионе России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости