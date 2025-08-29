Поставки российского газа в Китай резко выросли

«Газпром»: Поставки природного газа из РФ в КНР выросли на 28,3 процента

По итогам первых восьми месяцев 2025 года суммарные объемы поставок российского природного газа в Китай увеличились на 28,3 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщается в Telegram-канале энергохолдинга «Газпром».

Конкретный объем поставленного в Китай газа в компании уточнять не стали, заверив, что экспорт осуществляется в соответствии с контрактными обязательствами, «и даже больше». Это свидетельствует о «стабильной и надежной» работе на внешних рынках, резюмировали в холдинге.

Несмотря на заметное увеличение поставок газа, Китай в обозримом будущем вряд ли сможет компенсировать России почти полную потерю европейского энергетического рынка, сходятся во мнении эксперты. Нынешние поставки топлива из РФ в КНР осуществляются по трубопроводу «Сила Сибири», ежегодная пропускная способность которого оценивается в 38 миллиардов кубометров. Дальневосточный маршрут, который должны ввести в строй в начале 2027 года, даст еще порядка 10 миллиардов.

Но даже после этого максимальные объемы экспорта российского газа в Китай не превысят 50 миллиардов кубометров в год. Для сравнения, в досанкционном 2021-м суммарные поставки топлива (включая сжиженный природный газ) из РФ в европейские страны оценивались в 155 миллиардов кубометров. Таким образом, на горизонте ближайших нескольких лет КНР в лучшем случае сможет покрыть менее трети от газового экспорта России в Европу.

Переговоры же по реализации главного для РФ энергопроекта — трубопровода «Сила Сибири-2» — до сих пор находятся в подвешенном состоянии. Как утверждала газета Financial Times, ключевые разногласия сторон заключаются в стремлении китайской стороны получать топливо по внутрироссийским ценам. Кроме того, КНР не нуждается в столь больших объемах (пропускная способность «СС-2» — 50 миллиардов кубометров в год), так как у Пекина есть ряд альтернативных поставщиков, преимущественно из Центральноазиатского региона.