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17:26, 26 декабря 2024Экономика

Названы сроки ввода нового газового маршрута из России в Китай

Миллер: «Газпром» введет в строй «дальневосточный» маршрут в январе 2027 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российский энергохолдинг «Газпром» введет в эксплуатацию новый «дальневосточный» маршрут поставок топлива в Китай в январе 2027 года. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер в ходе выступления на совещании, посвященному подведению предварительных итогов 2024-го.

В настоящее время, напомнил он, поставки российского природного газа в Китай осуществляются по трубопроводу «Сила Сибири». По итогам 2024 года компании удастся перевыполнить запланированный объем экспорта в размере 30 миллиардов кубометров. «Поставим где-то около 31 миллиарда», — уточнил Миллер.

С вводом же в эксплуатацию нового экспортного маршрута ежегодные объемы поставок газа из России в Китай могут увеличиться еще на 10 миллиардов кубометров. С выходом «Силы Сибири» и «дальневосточного» маршрута на максимальные проектные мощности РФ сможет отправлять в КНР порядка 48 миллиардов, что сделает ее главным экспортером этого вида топлива в азиатскую страну, заключил он.

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При этом в обращении Миллера к коллегам не было ни слова о главном совместном энергетическом проекте России и Китая — о трубопроводе «Сила Сибири-2», ежегодная проектная мощность которого оценивается в 50 миллиардов кубометров. Его строительство, которое российские власти считали практически решенным делом, застопорилось и не движется несколько лет.

Прогресса по этому вопросу «Газпрому» и CNPC не удалось достичь и в 2024 году. Как утверждала газета Financial Times, главным камнем преткновения стало требования китайской стороны приобретать топливо по этому маршруту по внутрироссийским ценам. Кроме того, Пекин не считает нужным приобретать столь большие объемы газа из России.

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