Российских следователей попросили заняться смертью Пушкина

Депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров обратился в Следственный комитет России (СКР) с просьбой расследовать смерть Александра Пушкина. Об этом в пятницу, 8 февраля, представитель аппарата депутата сообщил РИА Новости.

В письме, адресованном руководителю СКР, Петров ставит под сомнение официальную причину смерти поэта — огнестрельное ранение, полученное на дуэли с Дантесом в 1837 году. По мнению депутата, некоторые современники Пушкина предполагали, что он погиб неслучайно, а знавшие его люди и вовсе допускали, что Александр Сергеевич мог стать жертвой заговора.

Также Петров подчеркнул, что инициация дополнительного расследования необходима ввиду морального и культурного авторитета Пушкина в России.

1 февраля 2019 года сообщалось, что прокуратура Свердловской области намерена провести масштабную проверку уголовного дела о гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале в 1959 году. Сотрудники ведомства намерены установить одну из 75 существующих версий произошедшего и подкрепить достоверными доказательствами, однако позже информация о возобновлении расследования была опровергнута.

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