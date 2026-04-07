Врач предупредил некоторых людей о повышенном в три раза риске фиброза печени

Гепатолог Буеверов: У людей с МАЖБП из-за алкоголя может развиться фиброз печени

Гепатолог Алексей Буеверов прокомментировал новое исследование американских ученых, в котором они утверждают, что даже редкое злоупотребление алкоголем может приводить к фиброзу и оставлять «шрамы» на печени. Врача цитирует aif.ru.

Как объяснил Буеверов, в первую очередь этот риск затрагивает людей с метаболически ассоциированной жировой болезнью печени (МАЖБП). По словам врача, у людей с этим заболеванием даже эпизодическое пьянство увеличивает риск фиброза печени в три раза.

Доктор добавил, что МАЖБП — это самое распространенное хроническое поражение печени. «Болезнь серьезная, при ней в клетках печени откладывается много жира. Часто это сопровождается воспалением (стеатогепатит), может приводить к фиброзу (развитие соединительной ткани), потом — к циррозу, а иногда и раку печени», — предупредил Буеверов.

Ранее гепатолог Брайан П. Ли предупредил, что серьезные повреждения печени могут возникнуть, даже если выпивать один раз в месяц. По словам Ли, принято считать, что печени вредит регулярное употребление алкоголя. Однако исследование, в котором гепатолог принял участие, показало, что и эпизодическое употребление разрушает этот орган.

