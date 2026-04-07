7 апреля 2026

Врач предупредил некоторых людей о повышенном в три раза риске фиброза печени

Гепатолог Буеверов: У людей с МАЖБП из-за алкоголя может развиться фиброз печени
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: niksdope / Shutterstock / Fotodom

Гепатолог Алексей Буеверов прокомментировал новое исследование американских ученых, в котором они утверждают, что даже редкое злоупотребление алкоголем может приводить к фиброзу и оставлять «шрамы» на печени. Врача цитирует aif.ru.

Как объяснил Буеверов, в первую очередь этот риск затрагивает людей с метаболически ассоциированной жировой болезнью печени (МАЖБП). По словам врача, у людей с этим заболеванием даже эпизодическое пьянство увеличивает риск фиброза печени в три раза.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Доктор добавил, что МАЖБП — это самое распространенное хроническое поражение печени. «Болезнь серьезная, при ней в клетках печени откладывается много жира. Часто это сопровождается воспалением (стеатогепатит), может приводить к фиброзу (развитие соединительной ткани), потом — к циррозу, а иногда и раку печени», — предупредил Буеверов.

Ранее гепатолог Брайан П. Ли предупредил, что серьезные повреждения печени могут возникнуть, даже если выпивать один раз в месяц. По словам Ли, принято считать, что печени вредит регулярное употребление алкоголя. Однако исследование, в котором гепатолог принял участие, показало, что и эпизодическое употребление разрушает этот орган.

    Последние новости

    На Ближнем Востоке начали готовиться к скорому апокалипсису в Иране

    Москвичей предупредили о первой грозе

    Москвичам предсказали аномальное тепло

    В Японии допустили изменение подхода к импорту российской нефти

    Иран заявил о пересечении США и Израилем всех границ

    Небензя объяснил вето России на проект резолюции по Ормузскому проливу

    ЦРУ впервые применило в Иране секретное устройство «Призрачный шепот»

    В США жестко отреагировали на вето России и Китая по Ормузскому проливу

    Уничтожение бойцов ВСУ дроноводом армии России сняли на видео

    Люди вышли на улицы с огромными пенисами в руках

    Все новости
