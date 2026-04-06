Названо разрушающее печень количество алкоголя

Гепатолог Ли: Употребление алкоголя раз в месяц разрушает печень

Гепатолог Брайан П. Ли предупредил, что серьезные повреждения печени могут возникнуть, даже если выпивать один раз в месяц. Опасное количество алкоголя он назвал в беседе с Daily Mail.

По словам Ли, принято считать, что печени вредит регулярное употребление алкоголя. Однако исследование в котором, он принял участие, показало, что и эпизодическое употребление тоже разрушает орган. Врач уточнил, что эпизодическим считается употребление не менее одного раза в месяц четырех или более порций алкоголя для женщин и пяти или более порций для мужчин.

Врач отметил, что такая частота потребления спиртного в три раза повышает риск развития фиброза печени. «Эти результаты в первую очередь касаются людей с метаболической дисфункцией, связанной со стеатозом печени но их можно применить и для остальных», — считает Ли.

