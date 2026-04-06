Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Названо разрушающее печень количество алкоголя

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wirestock / Freepik

Гепатолог Брайан П. Ли предупредил, что серьезные повреждения печени могут возникнуть, даже если выпивать один раз в месяц. Опасное количество алкоголя он назвал в беседе с Daily Mail.

По словам Ли, принято считать, что печени вредит регулярное употребление алкоголя. Однако исследование в котором, он принял участие, показало, что и эпизодическое употребление тоже разрушает орган. Врач уточнил, что эпизодическим считается употребление не менее одного раза в месяц четырех или более порций алкоголя для женщин и пяти или более порций для мужчин.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Врач отметил, что такая частота потребления спиртного в три раза повышает риск развития фиброза печени. «Эти результаты в первую очередь касаются людей с метаболической дисфункцией, связанной со стеатозом печени но их можно применить и для остальных», — считает Ли.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предупредил, что некоторые повседневные ритуалы могут сформировать алкогольную зависимость. Одной из них он назвал привычку снимать стресс спиртным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран дал ответ на предложение США о прекращении огня

    Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге

    Ведущая популярного YouTube-шоу предсказала будущее Москвы

    Популярный препарат оказался полезен при распространенном виде рака

    Европе предрекли появление нового источника нестабильности при одном условии

    Стало известно о возможном возвращении Поклонской в политику

    Обманувшей американцев русской мошеннице пригрозили депортацией из США

    Названо разрушающее печень количество алкоголя

    Миру предсказали катастрофический дефицит нефти

    В МИД России сделали предупреждение странам Прибалтики из-за дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok