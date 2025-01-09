Туристы пошли по маршруту от нейросети и застряли в горах

В Польше туристы пошли в горы по маршруту от ChatGPT и застряли

В Польше туристы пошли по предложенному нейросетью ChatGPT маршруту и застряли в горах. Об этом сообщило издание Tatrzanski.

Отмечается, что перед походом в Татры туристы обратились за помощью к ChatGPT. Нейросеть проложила самый короткий из возможных маршрутов: из долины Пяти польских прудов в горный приют Хала-Гонсеникова. По словам экспертов, зимой этот путь является опасным.

В результате туристы застряли на перевале Кшижне и не смогли выбраться самостоятельно. Они вызвали спасателей, которые эвакуировали людей в безопасное место.

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