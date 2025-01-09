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21:49, 9 января 2025Путешествия

Туристы пошли по маршруту от нейросети и застряли в горах

В Польше туристы пошли в горы по маршруту от ChatGPT и застряли
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше туристы пошли по предложенному нейросетью ChatGPT маршруту и застряли в горах. Об этом сообщило издание Tatrzanski.

Отмечается, что перед походом в Татры туристы обратились за помощью к ChatGPT. Нейросеть проложила самый короткий из возможных маршрутов: из долины Пяти польских прудов в горный приют Хала-Гонсеникова. По словам экспертов, зимой этот путь является опасным.

В результате туристы застряли на перевале Кшижне и не смогли выбраться самостоятельно. Они вызвали спасателей, которые эвакуировали людей в безопасное место.

Ранее сообщалось, что в Австралии мужчина потерялся в национальном парке Косцюшко и сумел выжить. Хади Назари питался батончиками мюсли, которые у него были с собой, и собранными неподалеку ягодами.

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