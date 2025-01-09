Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:26, 9 января 2025Из жизни

Мужчина потерялся в горах и 13 дней выживал благодаря ягодам и мюсли

В Австралии мужчина потерялся в горах и 13 дней ждал спасателей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Австралии мужчина потерялся в национальном парке Косцюшко и сумел выжить. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

23-летний Хади Назари отправился в горы 26 декабря прошлого года. В тот же день он должен был встретиться с друзьями в палаточном городке, но так и не появился. Те сообщили об исчезновении Назари полицейским, и они начали его поиски вместе со спасателями.

31 декабря сотрудники полиции нашли у реки мусор и трекинговые палки, оставленные Назари. 5 января они наткнулись на зажигалку, фотоаппарат и сумку, также принадлежавшие пропавшему мужчине. Назари спасли только спустя 13 дней после исчезновения. На изможденного мужчину наткнулась группа туристов. Он рассказал, что все эти дни жил в хижине в горах и ждал спасения. Назари питался батончиками мюсли, которые у него были с собой, и собранными неподалеку ягодами.

Материалы по теме:
«Они защитят нас» Почему жители мексиканского города уверены, что находятся под покровительством инопланетян
«Они защитят нас»Почему жители мексиканского города уверены, что находятся под покровительством инопланетян
5 января 2023
Путь в один конец Две девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
Путь в один конецДве девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
2 августа 2020

Мужчина был обезвожен, но не получил никаких серьезных травм. Семья Назари назвала день его спасения самым счастливым днем в жизни.

Ранее сообщалось, что 20-летнего юношу, потерявшегося на пять недель в Провинциальном парке Редферн-Кейли, Канада, спасли рабочие. Пока юноша бродил в глуши, температура опустилась до минус 20 градусов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали расследование авиакатастрофы под Актау

      Один политик отказался посетить инаугурацию Трампа

      Рианна показала натуральные волосы в рекламе косметики

      Путин проведет разговор с Си Цзиньпином

      В ВСУ признались в проверках документов у всех мужчин с 18 лет

      Захарова призвала Зеленского помочь США в ликвидации пожаров в Калифорнии

      Роспотребнадзор раскрыл детали лабораторных исследований на месте разлива мазута в Анапе

      Создан компьютер для космических вычислений

      В российском регионе задержали женщину за попытку сбыта крупной партии наркотиков

      В Китае начали торговать фальшивыми российскими товарами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше