Звезда «Бумера» рассказал о переменах в жизни после развода

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин заявил о смене приоритетов в жизни на фоне развода с супругой Анной после 19 лет брака. Его слова приводит «Пятый канал».

Актер сообщил, что стал спокойнее относиться к ошибкам и трудным жизненным ситуациям. Он отметил, что главное место в его жизни сейчас занимают дети.

«Мое сердце не свободно, в нем живут дети. Самая моя большая любовь — это мои дети», — подчеркнул Мерзликин.

Андрей и Анна сыграли свадьбу в 2006 году. Супруги воспитывают четырех детей — 19-летнего Федора, 17-летнюю Серафиму, 15-летнюю Евдокию и 9-летнего Макара. Развод пары был официально оформлен 8 июля 2025 года. Отмечалось, что звезда фильма «Бумер» стал инициатором расставания.