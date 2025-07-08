Звезда «Бумера» развелся с женой в День семьи, любви и верности

Актер Андрей Мерзликин развелся с супругой Анной после 19 лет брака

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин развелся с супругой Анной после 19 лет брака. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в суде.

Отмечается, что развод пары официально оформлен 8 июля, в День семьи, любви и верности. Актер стал инициатором расставания.

Андрей и Анна сыграли свадьбу в 2006 году. Супруги воспитывают четырех детей — 19-летнего Федора, 17-летнюю Серафиму, 15-летнюю Евдокию и 9-летнего Макара.

Ранее сообщалось, что жена Мерзликина прокомментировала слухи об изменах мужа. Анна назвала актера честным и порядочным мужчиной. Звезда фильма «Бумер» также опроверг слухи о появлении у него молодой любовницы.