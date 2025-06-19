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11:06, 19 июня 2025Культура

Жена Андрея Мерзликина высказалась об изменах актера на фоне сообщений о разводе

Жена Андрея Мерзликина Анна назвала актера честным и порядочным мужчиной
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жена заслуженного артиста России Андрея Мерзликина Анна прокомментировала слухи об изменах мужа. Пост об этом появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Андрей честный и порядочный мужчина. Не надо придумывать то, чего не было», — заявила супруга актера. Она также выразила благодарность поклонникам, уважающим личную жизнь их семьи.

До этого подписчики Мерзликина предположили, что у 52-летнего актера появилась молодая любовница. Звезда фильма «Бумер» опровергла слухи в соцсетях одним словом: «Фейк».

Андрей и Анна сыграли свадьбу в 2006 году. Супруги воспитывают четырех детей — 19-летнего Федора, 17-летнюю Серафиму, 15-летнюю Евдокию и 9-летнего Макара. Ранее сообщалось, что Мерзликин подал на развод после 19 лет брака, однако пара официально не подтверждала эту информацию.

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