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13:16, 16 июня 2025Культура

Звезда «Бумера» подал на развод после 19 лет брака

Актер Андрей Мерзликин подал на развод с супругой Анной после 19 лет брака
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин разводится с супругой Анной после 19 лет брака. Информация об этом размещена на портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

Согласно опубликованным данным, актер стал инициатором развода. Соответствующее заявление зарегистрировано 4 июня.

Пара сыграла свадьбу в 2006 году. Супруги воспитывают четырех детей — 19-летнего Федора, 17-летнюю Серафиму, 15-летнюю Евдокию и 9-летнего Макара. Андрей и Анна не объявляли о разводе официально и не давали комментариев о совместной жизни. Известно, что жена звезды «Бумера» работает его директором и пресс-секретарем.

Ранее актриса Яна Кошкина, известная по ролям в российских сериалах, объявила о расставании со своим супругом Анатолием Черкасовым. Пара сыграла свадьбу в ноябре 2023 года.

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