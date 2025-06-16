Звезда «Бумера» подал на развод после 19 лет брака

Актер Андрей Мерзликин подал на развод с супругой Анной после 19 лет брака

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин разводится с супругой Анной после 19 лет брака. Информация об этом размещена на портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

Согласно опубликованным данным, актер стал инициатором развода. Соответствующее заявление зарегистрировано 4 июня.

Пара сыграла свадьбу в 2006 году. Супруги воспитывают четырех детей — 19-летнего Федора, 17-летнюю Серафиму, 15-летнюю Евдокию и 9-летнего Макара. Андрей и Анна не объявляли о разводе официально и не давали комментариев о совместной жизни. Известно, что жена звезды «Бумера» работает его директором и пресс-секретарем.

Ранее актриса Яна Кошкина, известная по ролям в российских сериалах, объявила о расставании со своим супругом Анатолием Черкасовым. Пара сыграла свадьбу в ноябре 2023 года.