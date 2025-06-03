Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:58, 3 июня 2025Культура

Яна Кошкина сообщила о расставании с мужем

Актриса Яна Кошкина заявила, что рассталась с супругом Анатолием Черкасовым
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Яна Кошкина, известная по ролям в российских сериалах, объявила о расставании со своим супругом — Анатолием Черкасовым. Об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кошкина решила высказаться о разрыве отношений, чтобы избежать слухов и домыслов со стороны СМИ.

«Сообщаю, чтобы избежать сплетен и слухов. Приняла решение развестись с мужем, сегодня получили развод официально. Никто никому не изменял, домашнего насилия не было, имущество не делили. Мирно и осознанно разошлись», — написала Кошкина.

Известно, что свадьба пару сыграла 24 ноября 2023 года. Закрытая церемония прошла в загсе «Барвиха Luxury Village».

Тогда же стала известна личность супруга звезды проектов ТНТ, актрисы Яны Кошкиной. Избранником 33-летней артистки оказался 26-летний бизнесмен Анатолий Черкасов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму заявили о «вражеской активности» у берега полуострова

    В российском регионе ввели запрет на публикацию кадров последствий атак беспилотников

    В России рассказали о конструкции атаковавших аэродромы БПЛА Украины

    50-летний россиянин поднял 4500 килограммов и установил рекорд

    Яна Кошкина сообщила о расставании с мужем

    Леди Гага обошла Мадонну и установила новый рекорд

    На Крымском мосту возобновили движение

    Жена российского миллиардера показала свой завтрак

    В ФСБ рассказали о тюремных сроках поджигателям железной дороги

    Названа ориентировочная стоимость первого в истории Lada кроссовера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости