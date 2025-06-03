Яна Кошкина сообщила о расставании с мужем

Актриса Яна Кошкина заявила, что рассталась с супругом Анатолием Черкасовым

Актриса Яна Кошкина, известная по ролям в российских сериалах, объявила о расставании со своим супругом — Анатолием Черкасовым. Об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кошкина решила высказаться о разрыве отношений, чтобы избежать слухов и домыслов со стороны СМИ.

«Сообщаю, чтобы избежать сплетен и слухов. Приняла решение развестись с мужем, сегодня получили развод официально. Никто никому не изменял, домашнего насилия не было, имущество не делили. Мирно и осознанно разошлись», — написала Кошкина.

Известно, что свадьба пару сыграла 24 ноября 2023 года. Закрытая церемония прошла в загсе «Барвиха Luxury Village».

Тогда же стала известна личность супруга звезды проектов ТНТ, актрисы Яны Кошкиной. Избранником 33-летней артистки оказался 26-летний бизнесмен Анатолий Черкасов.