Раскрыта личность супруга актрисы Яны Кошкиной

Супругом Яны Кошкиной стал партнер Гарика Харламова по бизнесу

Раскрыта личность супруга российской актрисы Яны Кошкиной. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Избранником 33-летней артистки стал 26-летний бизнесмен Анатолий Черкасов. Муж телезвезды является совладельцем караоке-клуба «Невские мелодии», расположенного в элитном поселке Подмосковья, которым он руководит вместе с юмористом Гариком Харламовым. 50 процентов от доли в бизнесе принадлежат Черкасову, а другие 50 — Харламову.

Также отмечается, что супруг Кошкиной является учредителем и бенефициаром ряда фирм, общий доход которых превышает несколько миллиардов рублей. По информации источника, ранее Черкасов уже был женат, а также вел «тусовочный образ жизни».

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