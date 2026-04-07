Обвиненный в отмывании миллионов блогер Гусейн Гасанов продал квартиру за печенье

Блогер Гусейн Гасанов продал квартиру в Москва-Сити за пачку крекеров

Обвиненный в отмывании миллионов блогер Гусейн Гасанов попался на фиктивной схеме по продаже квартиры ради ухода от Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, блогер, желая спрятать элитную квартиру в «Москва-Сити», продал ее за печенье. Покупатель во время сделки положил в ячейку упаковку крекеров и стал обладателем недвижимости за 68 миллионов рублей. О схеме стало известно благодаря свидетелю обвинения, который выступил в суде и рассказал, что схему придумал сам Гасанов ради того, чтобы избежать ареста имущества.

Блогеру Гусейну Гасанову грозит семь лет лишения свободы. Следствие полагает, что в 2019-2021 годах он уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 миллионов рублей, 68 миллионов из которых легализовал с помощью различных схем. Подозреваемый заочно арестован и объявлен в розыск. С 2024 года он, по некоторым данным, проживает в Азербайджане.

В январе 2026 года сообщалось, что он попросил прекратить уголовное преследование, объясняя это тем, что не осознавал криминального характера своих поступков.