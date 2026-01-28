Реклама

Блогер Гусейн Гасанов обратился с просьбой к СК

Блогер Гасанов попросил прекратить дело в отношении него
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Блогер Гусейн Гасанов, обвиненный в отмываниях миллионов, попросил прекратить в отношении него уголовное дело. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, блогер утверждает, что не осознавал криминальный характер своих действий и считал, что сэкономленные деньги получены от законной предпринимательской деятельности.

Следствие же полагает, что в 2019–2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 миллионов рублей, 68 миллионов из которых легализовал с помощью различных схем и купил на них апартаменты в «Москва-Сити». Ему грозит семь лет лишения свободы.

Блогер заочно арестован и объявлен в розыск. С 2024 года Гасанов не живет в России. По некоторым данным, он проживает в Азербайджане.

