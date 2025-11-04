Блогера Гусейна Гасанова вновь объявили в розыск

МВД России вновь объявило в розыск блогера Гусейна Гасанова

МВД России вновь объявило в розыск блогера Гусейна Гасанова, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные базы ведомства.

«Гасанов Гусейн… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», — говорится в публикации.

Ранее Гасанов был объявлен в розыск и заочно арестован за отмывание денег. Иск в Чертановский суд Москвы был подан 23 апреля.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 174 УК РФ («Легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере»). Ему грозит семь лет лишения свободы.

С 2024 года Гасанов не живет в России. По некоторым данным, он проживает в Азербайджане.

