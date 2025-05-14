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18:17, 14 мая 2025Силовые структуры

Блогер-миллионник Гасанов объявлен в розыск и заочно арестован за отмывание денег

Блогер Гусейн Гасанов объявлен в розыск и заочно арестован, ему грозит до 7 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов объявлен в розыск и заочно арестован за отмывание денег, ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 174 УК РФ («Легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере»). Отмечается, что 23 апреля соответствующий иск поступил в Чертановский районный суд. Суд заочно избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Сейчас блогер находится в розыске.

По информации Mash, с 2024 года Гасанов не живет в России. По некоторым данным, он проживает в Азербайджане. Летом 2024 года столичная ФНС подала против него иск в суд. Причиной стал долг блогера — около 145 тысяч рублей.

Осенью 2024 года ФНС заблокировала счета ООО «Банда Фудс», принадлежащей блогеру Гусейну Гасанову.

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