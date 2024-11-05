Налоговая заблокировала счета компании популярного российского блогера

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета ООО «Банда Фудс», принадлежащей популярному российскому блогеру Гусейну Гасанову. Об этом стало известно Shot.
Уточняется, что счета компании были заблокированы 1 ноября. По данным издания, причиной послужило отсутствие финансовой отчетности, а также исполнительные производства в отношении ООО «Банда Фудс».
«Всего на компании Гасанова сейчас висит четыре исполнительных производства на общую сумму 835 тысяч рублей», — говорится в публикации.
В октябре сообщалось, что Арбитражный суд Москвы по иску индивидуальной предпринимательницы из Калмыкии взыскал с компании Гасанова более 10 миллионов рублей.
Перед этим блогер заявил о погашении многомиллионного долга перед налоговой. Речь идет о долге в размере более 300 миллионов рублей.
Гасанов открыл ООО «Банда Фудс» в апреле 2023 года. Компания занималась доставкой роллов. Утверждалось, что бизнес блогера прогорел за несколько месяцев. В июле 2024 года налоговая закрыла компанию.