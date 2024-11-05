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15:17, 5 ноября 2024Интернет и СМИ

Налоговая заблокировала счета компании популярного российского блогера

Налоговая заблокировала счета компании «Банда Фудс» блогера Гусейна Гасанова
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Гусейн Гасанов

Гусейн Гасанов. Кадр: Гусейн Гасанов / YouTube

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета ООО «Банда Фудс», принадлежащей популярному российскому блогеру Гусейну Гасанову. Об этом стало известно Shot.

Уточняется, что счета компании были заблокированы 1 ноября. По данным издания, причиной послужило отсутствие финансовой отчетности, а также исполнительные производства в отношении ООО «Банда Фудс».

«Всего на компании Гасанова сейчас висит четыре исполнительных производства на общую сумму 835 тысяч рублей», — говорится в публикации.

В октябре сообщалось, что Арбитражный суд Москвы по иску индивидуальной предпринимательницы из Калмыкии взыскал с компании Гасанова более 10 миллионов рублей.

Перед этим блогер заявил о погашении многомиллионного долга перед налоговой. Речь идет о долге в размере более 300 миллионов рублей.

Гасанов открыл ООО «Банда Фудс» в апреле 2023 года. Компания занималась доставкой роллов. Утверждалось, что бизнес блогера прогорел за несколько месяцев. В июле 2024 года налоговая закрыла компанию.

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