Известный в России блогер погасил многомиллионные долги перед налоговой

Блогер Гусейн Гасанов погасил долг перед ФНС в размере 300 миллионов рублей

Известный в России блогер Гусейн Гасанов погасил многомиллионные долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом он сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Налоги в РФ полностью оплачены. Это более 300 миллионов рублей. Долга больше нет», — написал блогер.

По данным Telegram-канала Shot, счета блогера разморозили 16 августа.

В июле стало известно, что ФНС закрыла компанию Гасанова «Банда Фудс». Утверждалось, что причиной закрытия стало отсутствие налоговой декларации, а также долг блогера перед ФНС в размере 153 миллионов рублей. Бизнес по доставке еды был запущен весной 2023 года и в последнее время нес убытки.

Ранее ФНС сообщила о намерении через суд изъять машины и апартаменты Гасанова из-за неоплаченного долга. В частности, блогер мог лишиться двух автомобилей Rolls-Royce Cullinan 2020 года и Chevrolet Tahoe 2022 года.