Налоговая закрыла компанию Гусейна Гасанова за отсутствие декларации и долги

Федеральная налоговая служба (ФНС) России закрыла компанию блогера Гусейна Гасанова «Банда Фудс», которая занималась доставкой суши. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, причиной закрытия компании Гасанова стало отсутствие налоговой декларации, а также долг блогера перед ФНС. Уточняется, что бизнес по доставке еды был запущен весной 2023 года и в последнее время нес убытки.

Ранее ФНС сообщила о намерении через суд изъять машины и апартаменты Гасанова из-за неоплаченного долга. В частности, блогер может лишиться двух автомобилей Rolls-Royce Cullinan 2020 года и Chevrolet Tahoe 2022 года.

Перед этим стало известно, что у Гасанова нашли долги на сумму 153 миллиона рублей. Московская налоговая инспекция подала иск в суд из-за задолженности блогера.