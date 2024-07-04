Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:04, 4 июля 2024Интернет и СМИ

Налоговая закрыла компанию Гусейна Гасанова

Налоговая закрыла компанию Гусейна Гасанова за отсутствие декларации и долги

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Федеральная налоговая служба (ФНС) России закрыла компанию блогера Гусейна Гасанова «Банда Фудс», которая занималась доставкой суши. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, причиной закрытия компании Гасанова стало отсутствие налоговой декларации, а также долг блогера перед ФНС. Уточняется, что бизнес по доставке еды был запущен весной 2023 года и в последнее время нес убытки.

Ранее ФНС сообщила о намерении через суд изъять машины и апартаменты Гасанова из-за неоплаченного долга. В частности, блогер может лишиться двух автомобилей Rolls-Royce Cullinan 2020 года и Chevrolet Tahoe 2022 года.

Перед этим стало известно, что у Гасанова нашли долги на сумму 153 миллиона рублей. Московская налоговая инспекция подала иск в суд из-за задолженности блогера.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал способ одномоментно прекратить конфликт с Украиной. Что для этого требуется?

      Россиянка пострадала из-за взрыва электровелосипеда

      В России начали испытания беспилотного «Зубила»

      Путина и Лукашенко накормили чебуреками, куырдаком и тушпарой

      В Госдуме предложили создать систему утилизации органического мусора

      Экс-директор Ротару раскрыл доходы певицы от отеля в Крыму

      Пожилой китаец отстал от туристической группы и без вести пропал в российском городе

      В московском метро мужчина напал на подростков и попал на видео

      Посол России в США вернется в Москву

      Россиянам назвали самые подорожавшие за год продукты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше