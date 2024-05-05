Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:03, 5 мая 2024Интернет и СМИ

Стало известно о многомиллионном налоговом долге Гусейна Гасанова

Baza: у блогера Гусейна Гасанова нашли налоговые долги на 153 миллиона рублей

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

У российского блогера Гусейна Гасанова нашли налоговые долги на сумму 153 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в среду, 1 мая, Федеральная налоговая служба (ФНС) обязала блогера выплатить задолженность в размере 153 миллионов рублей. На следующий день счета компании «Банда фудс», доля в которой принадлежит Гасанову, были заблокированы.

Известно, что организация занимается ресторанами и доставкой еды. В качестве причины блокировки было указано непредоставление налоговой декларации.

Ранее адвокат блогеров Валерии и Артема Чекалиных Константин Третьяков сообщил, что в настоящий момент у них нет задолженностей перед ФНС. По его словам, блогеры подали декларацию за 2023 год, а срок оплаты истекает 15 июля.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Нормальный был человек». Что известно о личности ликвидированного агента Украины, связанного с терактом в «Крокусе»?

      Лукашенко высказался о воссоединении народов России, Белоруссии и Украины

      Генштаб Чехии заявил о проведении совместных военных учений с США

      Россиянка обвинила подругу в домогательствах до несовершеннолетнего сына

      В Совфеде высказались о готовности Запада к переговорам по Украине

      Футболист потерял сознание после удара мячом в голову

      На Западе рассказали о последствиях задержки в выделении помощи США Украине

      Военный эксперт высказался о перспективах контрнаступления Украины в 2025 году

      «Лента.ру» запустила игру «Пасхальная битва»

      На Западе назвали причины для возможного конфликта НАТО с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше