Стало известно о многомиллионном налоговом долге Гусейна Гасанова

Baza: у блогера Гусейна Гасанова нашли налоговые долги на 153 миллиона рублей

У российского блогера Гусейна Гасанова нашли налоговые долги на сумму 153 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в среду, 1 мая, Федеральная налоговая служба (ФНС) обязала блогера выплатить задолженность в размере 153 миллионов рублей. На следующий день счета компании «Банда фудс», доля в которой принадлежит Гасанову, были заблокированы.

Известно, что организация занимается ресторанами и доставкой еды. В качестве причины блокировки было указано непредоставление налоговой декларации.

Ранее адвокат блогеров Валерии и Артема Чекалиных Константин Третьяков сообщил, что в настоящий момент у них нет задолженностей перед ФНС. По его словам, блогеры подали декларацию за 2023 год, а срок оплаты истекает 15 июля.